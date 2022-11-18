أسعار اللحوم في معرض السلع الغذائية بالشرقية.. 125 جنيها لكيلو «العجالي»

تتوافر اللحوم البلدي بمعرض السلع والمواد الغذائية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بأسعار مخفضة مقارنة بمحلات الجزارة بقيمة تصل لـ10%، وذلك بعدما افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المعرض، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لإتاحة اللحوم والمواد الغذائية بأسعار اقتصادية أمام المواطنين.

وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم البلدي والضأن، وفق المعلن في معرض السلع الغذائية، والذي تشارك فيه جمعية مواطنون ضد الغلاء، بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين.

أسعار اللحوم في الشرقية

وأوضح محمد البحراوي، جزار تعاوني في جمعية مواطنون ضد الغلاء التي تشارك في معرض السلع الغذائية بمدينة الزقازيق بمنطقة محطة القطار، أن أنواع اللحوم المعروضة متنوعة، بين لحم عجالي غير مجمد «سوداني»، وكبدة غير مجمدة وكبدة ضأن ولحم مفروم.

وأشار «البحراوي» في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن اللحوم في المعرض تباع للمواطنين بتخفيض يصل 10% عن نظيرتها في محال الجزارة، موضحا أن أسعار اللحوم جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللحم الضأن 150 جنيها

سعر كيلو اللحم الضأن المفروم 150 جنيها

سعر كيلو اللحم العجالي السوداني 125 جنيها

سعر كيلو الكبدة العجالي السوداني 125 جنيها

سعر كيلو اللحم السوداني المفروم 125 جنيها

تخفيضات 10% على المنتجات

ولفت «البحراوي» إلى وجود لحوم مجمدة أيضا في المعرض بأسعار مخفضة بقيمة 10%، مؤكدا أن المعرض يشهد يوميا إقبالا ملحوظا من المواطنين لشراء مستلزماتهم من اللحوم والسلع الأخرى.

25 باكية لبيع الأسماك واللحوم والخضروات

يذكر أن المعرض مقام بمنطقة المحطة، أمام محطة القطار، بمدينة الزقازيق، وافتتحه المحافظ منذ أيام قليلة، بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين بالشرقية، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين، ويضم 25 باكية لبيع الأسماك واللحوم المجمدة والطازجة والألبان والجبن والمكرونات والخضروات والفواكه، بتخفيضات تصل 10%.