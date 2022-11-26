«صيادلة الإسكندرية»: توزيع بوسترات عن منع الحقن في الصيدليات غدا

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، عن توافر بوسترات تحمل شعار «منع إعطاء كل أنواع الحقن» اعتبارا من الغد في النقابة، تفعيلا لقرار النقابة بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات بعد إحالة صيدلانية وعاملة معها إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل طفلتي الإسكندرية «إيمان وسجدة» إثر حقنهما بحقنة مضاد حيوي.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إنهم توقفوا تماما عن إعطاء الحقن، على أن يتم محاسبة أي مخالف لهذا القرار، معللا ذلك أن القرار جاء نتيجة لمطلب الصيادلة بعد إحالة زميلتهم إلى محكمة الجنايات في قضية الطفلتين إيمان وسجدة، مؤكداً ثقتهم في أحكام القضاء.

وقف إعطاء الحقن في صيدليات الإسكندرية

وأضاف «الشافعي» لـ«الوطن»، أن إعطاء الحقن خدمة يقدمها الصيادلة للمواطنين وغير مخالفة قانونا، إلا أنه بعد إحالة الصيدلانية والعاملة معها في الواقعة تقرر وقف إعطاء الحقن لحين صدور تشريع يقنن إعطاء الحقن في الصيدليات من عدمها.

وأوضح أنه بناء على ذلك، جاء قرار نقابة صيادلة الإسكندرية بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات وتبعه الانتهاء بالكامل من طباعة البوستر الخاص بـ«منع إعطاء الحقن» على أن يكون متاحا في مقر النقابة بسموحة وفرع العجمي والمقر العلمي للنقابة بمحطة الرمل، في التاسعة من صباح غدٍ الأحد 27 نوفمبر.

تحويل غير الملتزم إلى التحقيق

وطالب نقيب صيادلة الإسكندرية، كافة الصيادلة بالالتزام الكامل بالقرار، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحويل المخلفين إلى لجنة التحقيق بالنقابة.