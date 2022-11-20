القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

تحريات المباحث

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، قيام 4 أشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالعقار المشار إليه، وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وأدوات الحفر والتنقيب.

التنقيب عن الآثار

كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.