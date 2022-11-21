ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في السيدة زينب

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، أنّ بعض الأشخاص نقبوا عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف العقار وتم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال التنقيب عن الآثار داخل عقار ملك عم أحدهما، وعُثر بداخله على أعمال حفر، وعدد من الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.