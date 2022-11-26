إصابة 4 أشخاص من أسرة واحد في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بنطاق مركز إدكو اتجاه محافظة الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق ذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف لنقل المصابين وهم مها إبراهيم خليفة، 23 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري وكسر في الساق اليمنى، وإبراهيم محمد خليفة، 51 سنة، عامل زراعي، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض، وبشرى رفاعي خليفة، 50 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وزنوبة رفاعي خليفة، 40 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض ونزيف في البطن.

وجرى نقل مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.