بالأسماء مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 4 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر- إسكندرية الزراعي» أمام عزبة كفر مساعد، بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بطريق عزبة كفر مساعد

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق عزبة كفر مساعد التابعة لقرية صفط الحرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

جرى نقل الجثة لمستشفى إيتاى البارود المركزي، وتبين أنه شخص يدعى «محمود سعيد محمود» 20 عاما، مقيم بكوم حمادة، وتم إيداعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

اشتباه نزيف داخلي ونزيف بالمخ

وتبين إصابة كل من، محمد عصام الدين، 37 عاما، مقيم بكفر الزيات، باشتباه نزيف داخلي ونزيف بالمخ، و«محمد محمود أبو النصر»، 20 عاما، مقيم بكوم حمادة، مصاب بكسر بالساق اليسرى وكدمات، و«السيد محمد عزت» 21 عاما، مقيم بكوم حمادة، مصاب بكسر مفتوح بالساق اليسرى، و«عبد الله محمد مبروك» 30 عاما، مقيم بكوم حمادة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه نزيف بالمخ، وجاري تقديم لهم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.