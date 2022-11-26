ضبط 76 طن أرز شعير قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة، تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ودعا إلى ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين، طبقاً للأسعار المعلنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 76 طنا و500 كجم أرز شعير

وشنت مديرية تموين الشرقية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية حملة مكبرة من الرقابة التموينيه بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين أبو كبير، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 76 طن و500 كيلو، أرز شعير، تم تحرير محاضر للمخالفين والإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

تحرير محاضر

وحمل المحضر رقم 18449 لسنة 2022، جنح مركز أبوكبير ضد «خ.أ.ع»، صاحب مخزن بناحية عزبة عبد الخالق بقرية هربيط وتم التحفظ على كمية قدرها 30 طن أرز شعير محلي، موسم حصاد عام 2022، والمحضر رقم 18461 لسنة 2022، جنح أبوكبير ضد «ع.ف.ع»، صاحب مخزن بناحية عزبة فاطمة هانم بمنشية رضوان.

وجرى التحفظ على كمية قدرها 46 طن و500 كجم، وتم نقلها إلى مضرب السباعي بمنشية رضوان بأبوكبير، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.