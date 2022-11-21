ضبط 13 طن أرز شعير خلال حملات تموينية في بلقاس بالدقهلية

ضبطت حملة تموينية بمديرية تموين الدقهلية، اليوم، 4 مخازن بها 13 طن أرز شعير، وذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم، وكيل المديرية، باستمرار الحملات التموينية لضبط المخالفين.

وبحسب بيان مديرية تموين الدقهلية، تشكلت الحملة برئاسة سامي إبراهيم، وعضوية مصطفى عوض من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وبالتعاون مع مباحث تموين الدقهلية، وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية وهيئة سلامة الغذاء.

ضبط 4 مخازن أرز في الدقهلية

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 4 مخازن بناحية مركز بلقاس، وذلك لحيازتها 13 طن أرز شعير، وتم أخذ التعهد عليها بالتوريد إلى أحد المضارب المعتمدة بمعرفة مديرية تموين الدقهلية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للإجراءات المنظمة وطبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل مع الشعير خلال الموسم الجاري.

توريد 72 ألف طن أرز شعير

ومن جهة أخرى، أكد المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح والأرز بالدقهلية، أن إجمالي ما تم توريده من محصول الأرز الشعير في محافظة الدقلهية من المزارعين خلال الموسم الجاري بلغ 72 ألفا و714 طن أرز شعير.

وأضاف «صليب» في تصريحات لـ«الوطن»، إن إجمالي كميات الأرز الموردة منذ بداية الموسم في 25 أغسطس 2022، بلغت 72 ألفا و714 طنا، في مواقع تخزين الأرز الشعير الرسمية وهي البنك الزراعي والشركة القابضة للصناعات الغذائية «المضارب» ومواقع الشركة المصرية للصوامع والتخزين، ومضارب الدقهلية، ومضارب بلقاس، علاوة على المضارب الخاصة المرخص لها تجميع الأرز الشعير.

تشديد الرقابة التموينية على الأسواق

وأكدت مديرية تموين الدقهلية على تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري واحتكار وحجب السلع الغذائية عن التداول ورفع أسعارها لبيعها في السوق السوداء.