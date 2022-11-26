مستشفى شفاء الأورمان يستقبل وفدا هولنديا متخصصا في تعليم تأهيل المرضى

استضاف مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، خبراء من هولندا، تمثل مؤسسة inspire2live والتي تعمل في جميع أنحاء العالم لدعم المرضي محاربي السرطان، والتعرف على إمكانيات المستشفى والإنجازات التى تحققت طوال السنوات الماضية.

وبعمل الخبراء الهولنديون فى علم الأبحاث العلمية، ومختصين بتعليم المرضى وأهاليهم وتأهيليهم للتعايش مع المجتمع.

مشروع تدريبي وتبادل الخبرات

وجرى الاتفاق بين إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، والوفد الهولندي على مشروع تدريبي وتبادل الخبرات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وأجرى الوفد الهولندى، جولة داخل أقسام المستشفى برفقة فريق العلاقات العامة بالمستشفى، لاستعراض ما تقدمه أقسام المستشفى من دعم مرضى السرطان في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، ومعمل الباثولوجي العالمي، ومقر بنك الدم المتكامل، وغرف العمليات والرعاية الحرجة والإقامة الداخلية والصيدلية الاكلينيكية ومختلف الأجهزة صديقة البيئة التي أهلت مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر في الحصول على الشهادة الذهبية، أول مستشفى خضراء في مصر.

علاج الأورام السرطانية والتخفيف عن الآم المرضى

وأعرب الوفد الهولندي عن سعادتهم بالتواجد في هذا الصرح الطبي العملاق، وانبهارهم بمستوى الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفى التي تضم أحدث التقنيات والأجهزة الطبية العالمية والتطور الكبير في الخدمات الطبية داخل الصرح الطبي العملاق، مما يساهم فى التميز في علاج الأورام السرطانية والتخفيف عن آلام المرضى.

من جانبه رحب محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، بالوفد الهولندي، مؤكدا أن هذه الزيارات المتكررة لمختلف الوفود الأجنبية أكبر داعم لمرضي السرطان والتى تمنح الأمل لجميع المرضى وذويهم، وتشد من ازرهم نحو مواصلة تحديهم للمرض.