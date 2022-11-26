تفاصيل رحلات الأقصر وأسوان من وزارة الشباب.. اعرف طريقة التسجيل

تستمر وزارة الشباب والرياضة، في إطلاق الرحلات المختلفة على مدار فصل الشتاء، ومن ضمن ما أعلنت عنه، فتح باب التسجيل للفوج الثاني من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان الإقامة في أسوان في فنادق عائمة 5 نجوم وبالمدينة الشبابية بالأقصر.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل رحلات وزارة الشباب والرياضة إلى الأقصر وأسوان، وفقا لما ذكرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رحلات وزارة الشباب والرياضة

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب عن فتح باب التسجيل وسداد الرسوم بالنسبة للراغبين في الاشتراك برحلة قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، خلال الفترة من 2 ديسمبر، حتى 9 من نفس الشهر، ويمكن فعل ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة.

وجرى إضافة خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة من خلال بطاقة فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

شروط الاشتراك في رحلة الأقصر وأسوان

وجاءت شروط الاشتراك في رحلة الأقصر وأسوان وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة كما يلي:

- السن من 18 سنة حتى 40 سنة.

لا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر أو الحيوانات الأليفة.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر- رمسيس بالقاهرة 3.30 عصرا يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة والسداد مباشرة من خلال بطاقه فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- قيمة الاشتراك (1500) ألف وخمسمائة جنيهاً للفرد الواحد.

-لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

-خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والصرع والأمراض النفسية.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقاً للظروف الطارئة.

- ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

- عدم التدخين نهائياً في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر وأسوان.

- الالتزام بشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف وفي حال مخالفتها أو عدم صحة البيانات الشخصية والصحية أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فوراً على نفقته وبمعرفته وعدم استكماله للرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.