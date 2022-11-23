«جولة بالحنطور وزيارة المعابد».. كيف تقضي رحلة شتوية في الأقصر بأقل الأسعار؟

الأقصر من أكثر الوجهات التي يمكنك قضاء رحلة شتوية ممتعة بها، فهي تعتبر مشتى متميز بأسعار مخفضة ملائمة لأغلب الأفراد، فإذا كنت من سكان القاهرة الكبرى ورغبت في قضاء رحلة بالأقصر، سنقدم لك كيفية قضاء يوم ممتع كامل في الأقصر، تستمتع فيه بمشاهدة المعالم الأثرية، في يوم دافئ وممتع، تعيش خلاله أجواء متميزة، بحسب ما تقول سمر ناجي، مرشدة سياحية، ومنظمة رحلات ترفيهية.

أسعار الإقامة الفندقية

وتضيف المرشدة السياحية، أنّ البداية تكون باستقلال أتوبيس نقل «سوبر جيت» من الليلة السابقة، وتتراوح أسعاره بين 240 و290 من القاهرة إلى الأقصر على حسب تسعيرة شركات النقل « عند وصولك أرض الأقصر لن تحتاج إلى استقلال سيارة حتى تجد الفندق المناسب، فشركات السوبر جيت تقع في منتصف المدينة وحولها الكثير من الفنادق من فنادق النجمتين حتى الخمس نجوم، يمكنك حجز فندق 3 نجوم بتكلفة تتراوح من 400 جنيه إلى 600 جنيه».

وتتابع «ليس عليك سوى الراحة لمدة 3 ساعات حتى مواعيد فتح معابد الأقصر ومقابر وادى الملوك، في التاسعة صباحًا».

رسوم دخول المعابد والمقابر الفرعونية

وتشير «ناجي» إلى أنه يمكنك الذهاب لزيارة معابد الأقصر والكرنك في البر الشرقى عبر سيارة أجرة أو المواصلات العامة، موضحة أن سعر تذكرة دخول المعابد 40 جنيها، كما يمكن زيارة متحفي الأقصر والتحنيط، ومعالم البر الغربي الأثرية من معبد حتشبسوت أو زيارة مقابر وادى الملوك والملكات «رسم دخول مقابر وادى الملوك لا يتعدى 40 جنيهًا، ويمكن الذهاب إلى البر الغربي عن طريق استقلال معدية الأهالى من البر الشرقى إلى البر الغربي بسعر تذكرة 1 جنيه».

جزيرة الموز بالأقصر

أما بالنسبة لتناول الطعام في الأقصر، نصحت «ناجي» بتناول الطعام في البر الغربي، حيث يتوفر العديد من المطاعم على اختلاف أنواعها بداية من الأطعمة الشرقية، والمطابخ الفرنسية واليابانية، بأسعار متوسطة ودون مبالغة، وأيضًا يمكنك الذهاب في نزهة نيلية، وزيارة جزيرة الموز، والاستمتاع بمشاهدة العديد من الزواحف و الحيوانات البرية مثل التماسيح والثعالب والقرود ومختلف أنواع الطيور، كما يمكنك تناول فاكهة الموز المجانية ومشاهدة طرق خبز العيش البلدى الشمسى اللذيذ.

جولة بالحنطور

وتؤكد المرشدة السياحية على ضرورة استقلال عربة الحنطور الشهير، التي تجوب العديد من شوارع الأقصر التاريخية، بتكلفة 100 جنيهًا، تستطيع خلالها مشاهدة المعابد من الخارج والكورنيش.

أين تقضي السهرة؟

ولقضاء سهرة ممتعة في الأقصر، نصحت «ناجي» بزيارة مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصري، الواقع في قلب معبد الأقصر، وتذوق فنجان الشاي أو القهوة في ساحته العامرة، أو الذهاب إلى شارع مصر الجديد، وتناول الوجبات السريعة، أو قضاء سهرة رائعة في العديد من كافيهات الأقصر.