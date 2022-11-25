انطلاق أول أفواج رحلات الأقصر وأسوان.. تجنب تلك الأفعال

انطلق الفوج الأول من قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

وانطلق الفوج الأول إلى الأقصر وأسوان بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقيادات وزارتي الشباب والرياضة والنقل، بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، بعدما سجَّل في الفوج الأول 2819 شابا وفتاة.

رحلات وزارة الشباب والرياضة

وفيما يلي نعرض أبرز التعليمات والقواعد التي يجب اتباعها بالنسبة للمشتركين في رحلات وزارة الشباب والرياضة، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والحرمان من الرحلة، وهي كما يلي وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قواعد يجب اتباعها في رحلات وزارة الشباب والرياضة

ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

لا يُسمح بالتدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة التعليمات السابقة أو تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

وينطلق مشروع قطار الشباب بشكل دوري، لمختلف الأماكن في فصل الصيف والشتاء، وهو يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية في كل الأماكن وأبرزها الأقصر وأسوان من أجل تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تدعم الوزارة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية.

(الصوت والضوء بالكرنك - متحف النوبة - معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - معابد البر الغربي - جزيرة النباتات) والإقامة في أسوان في فنادق عائمة 5 نجوم وبالمدينة الشبابية بالأقصر.

- يأتي قطار الشباب للأقصر وأسوان برعاية (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة - وبنك CIB).