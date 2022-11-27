فتح باب التسجيل لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022-2023

تُتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري، فتح باب التسجيل لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، حيث أكدت الوزارة على المدارس بضرورة مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تُسلم لهم عن طريق اللاب، والتأكد من صحتها.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

يمكن الدخول على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، حيث أكدت الوزارة على ضرورة قيام المدارس بطباعة كشوف «12 د» الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة تسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجري إتاحة منصة التقدم الإلكتروني للامتحان حتى الخميس 22 ديسمبر، باستخدام البريد الإلكتروني، ويجب على الطالب إنشاء وتفعيل البريد من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.

خطوات الحصول على الحساب المدرسي

- الدخول على رابط الحساب المدرسي.

- الدخول على خانة «حساب الطالب».

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة كود الطالب.

- الضغط على خانة «التحقق من البيانات».

- الضغط على زر «الدخول».

وشددت الوزارة على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقديم للامتحان بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، موضحة في خطاب للمديريات، أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.