المستندات المطلوبة لتحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022 - 2023

كشفت المديريات التعليمية، في بيان رسمي لها، الخطوات والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي الجاري لطلاب الشهادة الإعدادية في المدارس، مطالبة الطلاب بضرورة تحري الدقة وتدقيق البيانات الخاصة بالطالب قبل تسليم الاستمارة.

وفيما يلي، نرصد في التقرير التالي، الخطوات والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الجاري، وجاءت كما يلي:

المستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية

وجاءت الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادة الإعدادية لتحرير استمارة التقدم للاختبارات خلال العام الدراسي الجاري، التي جاءت كالآتي:

- إيصال الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري.

- تقديم 3 صور شخصية ذات خلفية بيضاء مقاس 4 في 6، ويطبع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- إيصال رسم التقدم للامتحانات وقيمته 158 جنيها.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد للطالب.

- طابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل وتنمية المشروعات التعليمية.

- يكون تحرير الاستمارة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة.

خطوات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية

ويجري تحديد موعد تحرير استمارة الشهادة الإعدادية، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي يجري الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

ويجري الدخول على موقع الوزارة من خلال كتابة البريد الإلكتروني الموحد للطالب وكلمة المرور، ثم تسجيل بيانات الطالب، وتدقيق ومراجعة البيانات من واقع شهادة الميلاد «الرقم القومي».

ويجب التأكد من البيانات التي تشمل رقم الهاتف وحالة القيد.

وخلال تحرير الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، ويقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة بكامل الوجه، ويكتب اسم الطالب كاملا ومطابقا لشهادة الميلاد في جميع مواضيع الاستمارة ودون تعديل خط اليد.

وبعد الانتهاء من تسجيل بيانات الطالب، يجب طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان حتى تكون صورة الطالب واضحة على بطاقة تحقيق الشخصية الإلكترونية والاستمارة الإلكترونية.