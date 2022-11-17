الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب المنازل

حددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب المنازل والدمج والطلاب العائدين من الخارج، مشيرا إلي أنه يتم تحرير كل طالب الاستمارة الالكترونية علي موقع الوزارة، ويتم التأكيد علي بيانات الطالب من حيث الاسم مطابق لشهادة الميلاد والرقم القومي والنوع والديانة ورقم الهاتف وحالة القيد.

تحرير استمارات الشهادة الإعدادية لطلاب المنازل

- يتقدم الطالب باستمارته عن طريق أخر مدرسة حصل منه علي الصف الثاني الإعدادي أو أخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي.

- ارفاق أصل شهادة الميلاد وصورة طبق الأصل.

- في حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة يتم ارفاق بيان نجاحة بالصف الأول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي علي أن يكون مستخر جفي العام الدراسي 2022/2023 عام التقدم.

- الطالب الراسب في الأعوام السابقة عليه ارفاق بيان رسوب لأخر عام رسب به الطالب.

- الطالب الناجح في العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه ارفاق اصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للأقدم وخطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية عام وفني أو المدارس الخاصة بنفس المرسة الحاصل منها علي الشهادة الإعدادية .

تحرير الشهادة الإعدادية لطلاب الدمج

- بالنسبة لطلاب الدمج احضار صورة طبق الأصل من قرار الدمج.

- يحرر كشف بطلاب الدمج معتمد ومختوم ويسلم مع استمارات التقدم للجنة القيد مع احضار صورة طبق الأصل من قرار الدمج وفي حالة عدم وجود طلاب دمج يتم كتابة إقرار بعد وجود طلاب دمج.

استمارة الشهادة الإعدادية للطلاب العائدين من الخارج

- مع كتابة الاستمارة الالكترونية احضار صورة طبق الأصل من خطاب الإلحاق من المديرية وصورة طبق الأصل من أخر شهادة عائد بها من الخارج.