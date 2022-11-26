موعد عودة التيار الكهربائي اليوم في 9 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

قطعت الكهرباء اليوم السبت، عن عدة مناطق متفرقة داخل 9 محافظات للصيانة الدورية للشبكات، ومغذيات الكهربائية خلال الفترة الصباحية من 9 صباحاً بمعظم المحافظات.

عودة التيار الكهربائي للمناطق خلال الساعات

ومن المنتظر عودة التيار الكهربائي للمناطق خلال الساعات القليلة التالية، وفقا لشركة كهرباء شمال الدلتا والوحدات المحلية بأماكن انقطاع الكهرباء اليوم السبت.

وتعتذر شركة الكهرباء لمشتركيها عن فصل التيار الكهربائي اليوم بأماكن قطع الكهرباء، للصيانة، لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها.

عودة التيار الكهربائي للغربية

وأعلن قطاع كهرباء غرب محافظة الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عودة التيار الكهربائي في تمام الساعة 12 ظهرا للصيانة، عقب انقطاع دام لـ 5 ساعات بداية من الـ7 صباحا لإجراء الصيانة الدورية في قرية «سبرباى بالكامل، ومنطقة الاستاد بجوار الكورنيش، ومنطقة كلية الزراعة، ومساكن الضباط، والطريق السريع و طريق محلة منوف، والقوى العاملة، وشئون البيئة، وشركة المياه والصرف الصحي، ومعهد الحاسبات».

عودة الكهرباء بمحافظة المنيا

بينما أفادت محافظة المنيا عودة التيار الكهربائي في تمام الساعة 12 ظهرا، عن شارع الجراج وشارع الثورة وشارع الأميرية وعزبة قواطين.

أماكن فصل التيار الكهربائي بالإسكندرية

كما صرحت شركة كهرباء الإسكندرية عودة التيار الكهربائي عن عدة أماكن بوسط وغرب المحافظة عقب فصلها للصيانة وذاك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، بالأماكن التي شهدت فصل التيار الكهربائي اليوم ومنها «شارع خالد بن الوليد وشارع محمود رضا وفندق رمسیس ریجنسی وشارع میناء أغادير، وشارع بن طاهر عمارة فريال وشارع إبراهيم العطار وشارع الأمير جميل وشارع لافيزون وشارع عبد السلام عارف وحجرة تبريد الأمل شارع 611، وشارع بورسعيد برج الثغر».

موعد عودة الكهرباء بسوهاج

بينما صرحت محافظة سوهاج عودة التيار الكهربائي الساعة 3 عصرا عن مدينتي جرجا وطهطا، والقرى التابعة لهم عقب فصلها بداية من الـ 9 صباحاً، للصيانة الدورية بأكشاك الكهرباء بطهطا وجرجا.

موعد عودة التيار الكهربائي بشمال الدلتا

ومن المنتظر عودة التيار الكهربائى اليوم لمحافظات شمال الدلتا دمياط والدقهلية وكفر الشيخ بالساعة 3 عصرا، حيث جرى فصل التيار اليوم عن عدة مناطق بهم للصيانة الدورية من الـ 9 صباحاً في مدينة الزرقاء والشعراء والقرى التابعة لهم بدمياط ومدن بيلا وكفر الشيخ ودسوق والقرى التابعة لهم، بكفر الشيخ و بمدن المنصورة وطلخا والمنزلة والقرى التابعة لهم بالدقهلية.

عودة التيار الكهربائي بالسويس بالثانية ظهرا

بينما أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة السويس عودة التيار الكهربائي اليوم الساعة الـ 2 ظهرا لمناطق «زرب بالكامل والجمعية الشرعية ومستشفى السويس العام».

أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم بالغردقة

بينما صرحت محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم عودة التيار الكهربائى الساعة 2 ظهرا بالبنك الأهلي، وبنك مصر فرع الدهار، ومنطقة نجع البورة.