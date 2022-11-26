توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وأمطار على عدة مناطق

أصدر خبراء الأرصاد الجوية، في بيان مساء اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في الفترة من غدٍ الأحد حتى الثلاثاء 29 من الشهر ذاته.

وتشهد البلاد غدًا، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود خلال طقس الـ 72 ساعة المقبلة، أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتنحصر فرص الأمطار غدا، لتعود مرة أخرى الإثنين المقبل، وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، فيما تشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة الأحد 27 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الإثنين 28 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

درجات الحرارة الثلاثاء 29 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.