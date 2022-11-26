الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم وغدا سيشهدان استمرار انخفاض درجات الحرارة في فترات النهار والليل، لأن معظم الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط، وهي شمالية معتدلة تماما في درجات حرارتها، مشيرة إلى أن هناك تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس، وتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

أجواء مائلة للحرارة جنوبي الصعيد وسيناء خلال النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن الأجواء في فترات النهار ستكون لطيفة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومعتدلة على محافظات شمال الصعيد ومائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، وخاصة في الساعات المتأخرة منه، وكذلك الصباح الباكر سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وبدأنا نشعر بالبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهي أجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة».

انخفاض فرص سقوط الأمطار

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن اليوم سيشهد انخفاض فرص سقوط الأمطار في المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وستكون خفيفة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وعلى فترات متقطعة من اليوم.