«الأرصاد»: 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات غدا بينها الأمطار

تشهد العديد من المحافظات، 4 ظواهر جوية متنوعة بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس غداً السبت الموافق 25/11/2022، بينها سقوط الأمطار، فضلاً عن نشاط حركة الرياح.

حالة الطقس غداً في جميع المحافظات

وتوقعت الأرصاد أنّ تكون حالة الطقس غداً في جميع المحافظات، حيث من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

سرعة كبيرة للرياح

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه بين الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غداً السبت، فإنّ سرعة الرياح ستكون كبيرة، وهي شمالية غربية على مسطح البحر المتوسط.

ارتفاع الأمواج على الشواطئ

وتتسبب سرعة الرياح في ارتفاع الأمواج على شواطئ جميع المدن الساحلية، حيث يصل إلى أكثر من 3 أمتار، ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وتستمر الأمواج في ارتفاعها حتى مساء يوم الغد، ثم تبدأ ارتفاعات الأمواج في الانخفاض مرة أخرى بدءاً من الأحد.

شبورة مائية كثيفة

وتزداد كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد.

وتشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس غداً في مصر ستكون كالتالي:

القاهرة الكبرى طقس لطيف نهاراً، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، وسط كثافة الشبورة في الصباح على الطرق الداخلية والمؤدية منها وإليها، بينما يسود طقس غائم جزئياً على مدار اليوم، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

جنوب الوجه البحري: يسود طقس لطيف نهاراً، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، وسط كثافة الشبورة المائية على الطرق، في الصباح الباكر، بينما يكون غائم جزئياً على مدار اليوم.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: يسود طقس لطيف نهاراً مائل للبرودة ليلاً، بينما تزداد كثافة الشبورة على الطرق، ويسود طقس غائم على مدار اليوم، وسط توقعات بتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ تقريباً، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً، وفي أول الصباح غائم جزئياً على مدار اليوم، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

شمال الصعيد: معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، وتزداد كثافة الشبورة بينما يكون الطقس مشمس على مدار اليوم، وتسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهاراً، مائل للبرودة ليلاً في الصباح الباكر، مشمس على مدار اليوم، وتسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.