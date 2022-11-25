6 إجراءات لمواجهة تحذيرات الأرصاد الجوية وتقلب موجات الطقس في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، أنه بناء عن تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار، فقد وجهت لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة التنفيذ للإجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة، اعتبارا من اليوم وحتى انتهاء فصل الشتاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس تحسبا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار.

تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، اتخاذ 6 إجراءات مهمة تنفيذا تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار وهي:

إجراءات محافظة الدقهلية في موسم الأمطار

1- رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفورى مع أى مستجدات.

2- تطهير كافة بالوعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح، والشفط وماكينات شفط المياه والغطاسات للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

3- تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل والفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة، وأيضا التنسيق أولا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وإخطارها بأي معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها.

4- تأكد مسئولي الكهرباء من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية، والتأكد من عزلها حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات.

توجيه معدات شفط إلى المناطق الأكثر غزارة

5- توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه إلى المناطق الأكثر غزارة في تراكمات مياه الأمطار.

6- تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل مع موسم سقوط الأمطار التي تشمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة كهرباء شمال الدلتا، والمراكز والمدن والأحياء، وغرفة العمليات بالمحافظة، وإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الأمطار لضمان موسم شتاء آمن.