محلل سياسي بكييف: استعادة الكهرباء وأنظمة المياه في معظم مدن أوكرانيا

قال ميكولا باستن، الكاتب والمحلل السياسي من كييف، إن انتقاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الموجه إلى رئيس بلدية مدينة كييف، يُعدُّ انتقادًا عمليًا لحثّ البلدية على خدمة المواطنين على أكمل وجه.

وأضاف «باستن»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن الوضع بدأ في التحسن، وأنه تمَّت استعادة الكهرباء وأنظمة المياه في معظم المدن الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني دائمًا ما يُوجه إلى الاتحاد الأوروبي طلبات بزيادة الدعم

وقال الكاتب والمحلل السياسي من كييف، إن الرئيس الأوكراني دائمًا ما يُوجه إلى الاتحاد الأوروبي طلبات بزيادة الدعم لأن أوكرانيا في حاجة إلى إعادة ترميم المدن والمولدات الكهربائية.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي من كييف إلى أن الدعم الأهم الآن التي تطالب به أوكرانيا، هو إمداد أوروبا لها بالغطاء الجوي ضد الضربات الجوية الروسية التي من المحتمل زيادتها في الفترة المقبلة.

مناطق واسعة في أوكرانيا تعاني من انقطاع الكهرباء

وكان رئيس بلدية كييف قد صرح بإنّ معظم محطات الطاقة الحرارية معزولة عن شبكة الكهرباء بسبب القصف الروسي، ونحو 70% من مناطق العاصمة دون كهرباء، حيث تعاني مناطق واسعة في أوكرانيا من انقطاع الكهرباء، بعد موجة من الغارات الروسية، كما انقطعت الكهرباء عن قرابة نصف مولدوفا، على الرغم من أن القصف الروسي لم يصل إليها، خصوصا وأن الهجمات في أوكرانيا قد استهدفت منشآت للبنية التحتية الحيوية بالعاصمة كييف.