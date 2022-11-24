رئيس بلدية كييف: 70% من مناطق العاصمة الأوكرانية دون كهرباء

قال رئيس بلدية كييف، اليوم، إنّ معظم محطات الطاقة الحرارية معزولة عن شبكة الكهرباء بسبب القصف الروسي، ونحو 70% من مناطق العاصمة دون كهرباء، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

قصف روسي مكثف

وتعاني مناطق واسعة في أوكرانيا من انقطاع الكهرباء، بعد موجة من الغارات الروسية، كما انقطعت الكهرباء عن قرابة نصف مولدوفا، على الرغم من أن القصف الروسي لم يصل إليها.

واستهدفت الهجمات في أوكرانيا منشآت للبنية التحتية الحيوية بالعاصمة كييف. وقال مسؤولون إنّ 6 مدنيين قتلوا جراء القصف، وكثّفت موسكو في الآونة الأخيرة هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، تاركة نصف شبكة الكهرباء في البلاد معطّلة.