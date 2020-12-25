مرثا محروس عن حصد المرأة 148 مقعدا بالبرلمان: «الرحلة مكانتش مفروشة ورود»

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن رحلة المرأة في البرلمان المصري بدأت منذ سنين بتولى نائبتين عضوية مجلس النواب عام 1965، ثم توالت الرحلة بعد كذلك، حتى وصلنا إلى 148 نائبة بمجلس نواب 2021، مؤكدة «مفيش شك الطفرة الكبيرة بين الرقمين دول بينها رحلة طويلة جدان، مكانتش مفروشة بالورود أبدًا.

وأضافت: «لو نتكلم عن شوكة واحدة بس واجهت المرآة، كانت شوكة 2012، اللي سجلت فيها مصر وقتها أقل نسبة مشاركة للمرآة المصرية سواء في الحياة السياسية أو في الحياة عموما، فكانت مهزلة كبيرة، كان البرلمان قبلها بنتكلم في 65 مقعدًا برلمانيًا للمرآة، وفي 2012 كنا حوالي 11 مقعدًا برلمانيًا، ودي كانت صدمة كبيرة جدا، بتحطم كل آمال المرأة المصرية».

المرآة المصرية وجدت في نفسها الآمل من جديد بعد الإخوان

وأوضحت خلال لقائها مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «extra news»، لكن الحقيقة سرعان ما زالت الغمة عن مصر، برحيل جماعة الإخوان المحظورة وإسقاطهم، بدأت المرأة المصرية تعاود رحلتها في الكفاح من جديد، وكأنها وجدت في نفسها الآمل، في عصر تمكين جديد.

رؤية مصر 2030

وتابعت النائبة: «بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي أمور البلاد، كان لديه إيمان شديد بفكرة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تحتوي على عناصر كثيرة تحقق أهداف تمكين المرآة.

ونوهت إلى أن فكرة المساواة بين الرجل والمرآة، وتمكين الشباب، كانت من أهم الأهداف الموجودة في خطة التنمية المستدامة لمصر، موضحة أن الاستراتيجية المصرية، حريصة كل الحرص أن تحقق هذه الرؤية، من خلال أدوات كثيرة جدًا، ومن خلال دستور تم تعديله بشكل ضمن للمرآة في حوالي 20 بندًا من بنوده، كل الحقوق التي تناسب المرآة والطفل.

20 مادة دستورية تضمن للمرأة حقوقها

واستطردت عضو مجلس النواب، وجدنا تشريعات جديدة ظهرت على المنصة، فبعد أن كنا نتحدث في 2012 عن تمثيل للدستور ببند واحد فقط يخص المرآة، وجدنا في في دستور 2014، 20 مادة تتحدث عن المرآة وحقوقها، ما بين حمايتها وأن تعيش حياة أمنة، وما بين مشاركتها وتوليها لمناصب عليا بالدولة، وما بين أحقيتها في ممارسة الحياة بشكل طبيعي وتمكينها على المستوى الاقتصادي، خاصة أن نسبة المرآة المعيلة في مصر كبيرة جدا.