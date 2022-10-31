المشرف على تنسيق الجامعات: انتهينا من تسكين الطلاب بالكليات والمعاهد

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، والمشرف على قطاع التنسيق، انتهاء مكتب التنسيق الرئيسي من توزيع الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها، على مختلف الكليات والمعاهد، مشيرا إلى عدم رصد أي مشكلات بشأن عملية التسجيل.

عطا: مكتب التنسيق يعمل طوال العام

وأكد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعه يعمل طوال أيام السنة دون انقطاع، باستثناء الإجازات الرسمية، للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بعمليات القبول والتحويل، وأي أمر يتعلق بقبول الطلاب في المؤسسات التعليمية المختلفة.

مرونة في توزيع الطلاب

وأشار إلى أن تنسيق الجامعات لعام 2022 شهد مرونة كبيرة في توزيع الطلاب على الكليات، نظرا للاتاحة المتعددة في الموسسات التعليمية وزيادتها عن العام الماضي، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية، بالإضافة لمؤسسات التعليم الخاص أو الدولي.