محمد سليمان يعلن انتهاء تصوير «الضاحك الباكي»: «جهد خرافي»

انتهى صناع مسلسل الضاحك الباكي، والذي يحكي السيرة الذاتية للفنان نجيب الريحاني، من تصوير جميع المشاهد المتبقية، حسب ما أعلن الفنان محمد سليمان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجها رسالة شكر للمشاركين في العمل.

مسلسل عن نجيب الريحاني

ويعرض المسلسل على قناة CBC يوميًا من السبت للأربعاء، ويجسد عمرو عبدالجليل شخصية نجيب الريحاني، ومحمد سليمان شخصية استيفان روستي، وياسر الطوبجي بديع خيري، ومصطفى شوقي سيد درويش، ورزان مغربي بديعة مصابني، سيناريو وحوار محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.

محمد سليمان يجسد شخصية استيفان روستي

وأشار سليمان، عبر حسابه في فيس بوك، إلى انتهاء التصوير بقوله «فركش الضاحك الباكي، بعد مجهود خرافي وسهر وتصوير لحد الصبح في أغلب أيام التصوير وهي كثيرة، تم بحمد الله تصوير المسلسل».

وبعث برسالة شكر وتقدير لكل زملائه بالمسلسل، أبرزهم عمرو عبدالجليل وفردوس عبدالحميد «مش عايز أنسى حد، حبايب قلبي اللي طلعت بيهم من المسلسل وصحاب عمري هما عارفين نفسهم، وفريق المصورين بقيادة المبدع محمود فوزي، وكل فريق الإخراج وفريق الإنتاج أمل أبو شادي ووليد تمام وهيثم وأشرف نار المخرج المنفذ بقيادة الأستاذ الكبير محمد فاضل أستاذنا وحبيبنا اللي اتعلمنا منه الكثير».