14 معلومة عن نجيب الريحاني بعد تصدر مسلسل الضاحك الباكي «الترند»

تصدر مسلسل الضاحك الباكي عن حياة نجيب الريحاني، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية على شاشة قناة «cbc» في الساعة 8 مساءً يوميًا من السبت إلى الأربعاء، ويجسد دور «الريحاني» الفنان عمرو عبدالجليل.

ويشارك في البطولة فردوس عبدالحميد، وتجسد دور والدة نجيب الريحاني، ويقوم بدور بديع خيري الفنان ياسر الطوبجي، والفنان محمد سليمان لشخصية استيفان روستي، ومصطفى شوقي لشخصية فنان الشعب سيد درويش، والمسلسل سيناريو وحوار محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن نجيب الريحاني، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 21 يناير عام 1889 لأب عراقي وأم مصرية.

- كان عاشقًا للشعر وتاريخ الشعراء والأدب.

- عشق التمثيل خلال المدرسة وتمثيل بعض الروايات على مسرحها.

- عمل في بداية حياته موظفًا في أحد البنوك الزراعية وكان من بين الموظفين عزيز عيد أحد رواد المسرح.

- لقاؤه مع الكاتب بديع خيري قبل عام 1918 كانت نقطة انطلاقة لكليهما وصداقة استمرت أكثر من 20 عامًا.

- قدما سويًا عددًا كبيرًا من المسرحيات منها «الدلوعة، لو كنت حليوة، الشايب لما يدلع، إلا خمسة، 30 يوم في السجن».

- من أشهر الشخصيات التي قدمها نجيب الريحاني على خشبة المسرح «كشكش بيه».

- بدايته في السينما كانت مع ثلاثينيات القرن الماضي من خلال فيلم سلامة في خير عام 1937.

- قدم عددًا من الأفلام «أحمر شفايف، ياقوت، سي عمر، أبو حلموس، لعبة الست».

- عام 1949 كان آخر أفلامه «غزل البنات» مع ليلى مراد ويوسف وهبي وأنور وجدي وسليمان نجيب.

- توفي في 8 يونيه عام 1949.

- عرض فيلم غزل البنات في السينما بعد وفاته بنحو شهرين.

- كتب مذكراته ونشرتها دار الهلال في الذكرى الـ10 لوفاته.

- من المفارقات في حياته، قام قبل وفاته برثاء نفسه وحملت كلماته نعيًا له منها «مات الرجل الذي لا يعرف إلا الصراحة في زمن النفاق ولم يعرف إلا البحبوحة في زمن النفاق والشُح.. مات الريحاني في 60 ألف سلامة».