ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل «الضاحك الباكي».. 11 معلومة عن عزيز عيد

ظهر اسم عزيز عيد، في أحداث الحلقات الأولى من مسلسل الضاحك الباكي، الذي يحكي سيرة الفنان نجيب الريحاني، الأمر الذي جعل بعض رواد السوشيال ميديا يبحثون عن معلومات تقودهم لمعرفة من هو هذا الشخص الذي ظهر أمام الريحاني.

تفاصيل مسلسل الضاحك الباكي

مسلسل الضاحك الباكي، بطولة عمرو عبدالجليل، والذي يجسد شخصية نجيب الريحاني، ورامي الطمباري، في دور عزيز عيد، ومحمد سليمان في شخصية استيفان روستي، ومصطفى شوقي في دور سيد درويش، ياسر الطوبجي في شخصية بديع خيري، رزان المغربي في شخصية بديعة مصابني، سيناريو وحوار محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن عزيز عيد، أحد رواد المسرح العربي في بدايات القرن الماضي، من خلال السطور التالية:

أبرز المعلومات عن عزيز عيد

- من مواليد يناير عام 1884.

- من مواليد محافظة كفر الشيخ من أصول لبنانية.

- عمل مع والده عندما كان صغيرا في مجالي الزراعة والتجارة.

- إجادته للغة الفرنسية سهلّت له الاطلاع على روايات أجنبية.

- أرسله والده إلى لبنان لاستكمال دراسته.

- شغف بالمسرح بعد قراءته المسرحيات الفرنسية.

- اشترك في فريق التمثيل مع بعض الفرق المسرحية الفرنسية.

- بعد عودته لمصر قرر تأسيس المسرح المصري.

- كوّن فرقة خاصة به تحمل اسمه.

- قدّم مع فاطمة رشدي عددًا كبيرًا من المسرحيات.

- حظي بلقب رائد المسرح العربي.

- عمل مع نجيب الريحاني في أحد البنوك الزراعية.

- توفي يوم 28 أغسطس عام 1942.