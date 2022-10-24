فردوس عبدالحميد: انتظروا مفاجآت في حلقات مسلسل «الضاحك الباكي»

أعربت الفنانة فردوس عبدالحميد، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، حول دورها في مسلسل «الضاحك الباكي» الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان نجيب الريحاني، ويُعرض حصريًا عبر قناة «cbc».

موعد انتهاء التصوير

وقالت فردوس عبدالحميد، لـ«الوطن»، إنّ «ردود فعل الجمهور، بالتزامن مع الحلقات الأولى من المسلسل أسعدتني»، لافتة إلى أنّ الحلقات المُقبلة تحمل العديد من المفاجآت.

وأشارت إلى أنه يتبقى 4 أيام فقط وينتهي تصوير المسلسل كاملًا، موضحة: «الحلقات حاليًا في مرحلة المونتاج، بالتزامن مع عرض العمل على شاشة التليفزيون».

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل الضاحك الباكي

مسلسل «الضاحك الباكي» يعرض في حلقاته التي كتبها السيناريست محمد الغيطي جوانب من حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني ومن خلالها يتطرق إلى ملامح المجتمع المصري وملامح الحياة السياسية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى رموز الفن المصري الذين صادفهم الريحاني خلال حياته، ويشارك في بطولته الفنان عمرو عبدالجليل، رزان مغربي فردوس عبدالحميد.

وكان المُنتج شادي أبو شادي، منتج المسلسل، أعرب عن سعادته البالغة بالمستوى الذي خرج به «الضاحك الباكي»، حيث كتب في وقتٍ سابق على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أنا كل متفرج علي المسلسل بحس بطعم زمان وروح زمان، بداية من كلمة محمد الغيطي وديكور أسامه الشناوي وتصوير محمود فوزي وملابس سامية عبد العزيز.. وطبعًا المايسترو الأستاذ محمد فاضل.. ألف شكر».