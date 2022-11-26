حبس مستريح المستشفيات الخاصة بكفر الشيخ.. «استولى على 10 ملايين جنيه»

أمرت النيابة العامة بحبس مستريح كفر الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموال وصلت إلى 10 ملايين جنيه، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، أن المتهم نصب على المواطنين في محافظة كفر الشيخ وأوهمهم أنه سيوظفها في مجال بناء وتشغيل المستشفيات الخاصة، على أن يحصلوا على أرباح بشكل شهري، ولكنه توقف عن سداد الأرباح بعد أشهر قليلة، كما أنه لم يرد المبالغ التي حصل عليها.

وأكدت «الداخلية»، أنه حاول غسل الأموال التي حصل عليها من خلال شراء عقارات وسيارات، ليتمكن من إخفاء مصدر الأموال التي وصلت إلى 10 ملايين جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم السبت، القبض على المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

من جانبه، يقول المحامي رامي ربيع مقلد حول العقوبة المنتظرة على مستريح كفر الشيخ، إنه سوف ينطبق عليه ما نصت عليه المادة رقم 336 من قانون العقوبات المصري، وهي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».