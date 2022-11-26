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«الداخلية» تضبط 72 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:41 ص | السبت 26 نوفمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 72204 مخالفات مرورية.

تحرير 437 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 437 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع