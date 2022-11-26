«الداخلية» تضبط 72 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد
11:41 ص | السبت 26 نوفمبر 2022
صورة أرشيفية
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 72204 مخالفات مرورية.
تحرير 437 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 437 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.