إصابة 9 أشخاص بينهم 7 تلاميذ في حادث تصادم مروري بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية و«تروسيكل» كانا يحملان تلاميذ بعض المدارس، وذلك على الطريق الدائري أمام مدخل الصوفي، طبهار، مما تسبب في وقوع التلاميذ من فوق الدراجة والتروسيكل، وإصابتهم بإصابات متنوعة، حيث كان يستقل التروسيكل 4 أشقاء في العقد الأول من العمر، بينما كان يستقل التروسيكل 4 تلاميذ بينهم شقيقين، كما أُصيب السائقان أيضا، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من أمير السحلي مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل محملين بالتلاميذ على الطريق الدائري، أمام مدخل الصوفي، طبهار، بنطاق القسم.

إصابة مستقلي الدراجة النارية

أسفر الحادث عن إصابة مصطفى أحمد رمضان، 35 سنة، بسحجات بالجسم «سائق الدراجة النارية»، ومحمد مصطفى أحمد، 4 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورضوان رجب محمود، 6 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه أحمد رجب محمود، 8 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

إصابة 4 أشقاء من مستقلي التروسيكل

كما أسفر حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل عن إصابة عبد الله كمال صوفي، 25 سنة، «سائق» باشتباه إصابة بالعمود الفقري وكسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و4 أشقاء وهم أحمد مصطفى أحمد، 13 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسيف الله مصطفى أحمد، 12 سنة، بكدمة بالكوع الأيمن، ورودينا مصطفى أحمد، 10 سنوات، بجرح بالرأس (2 سم)، ومازن مصطفى أحمد، 10 سنوات، بكدمة بالركبة اليسرى.

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.