وزير التنمية المحلية يؤكد أهمية دور المؤسسات الصحفية في مواجهة الشائعات

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وذلك بمقر الوزارة بالدقي.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير التنمية المحلية، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للصحافة في إدارة عملية تطوير المؤسسات الصحفية القومية؛ لمواكبة التطورات العالمية في مجال الصحافة والإعلام، مشيدًا بالجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية للصحافة خلال الفترة الماضية فيما يخص تطوير المؤسسات الصحفية القومية وتطوير المحتوى الصحفي ومواقعها الإلكترونية لمواكبة الجمهورية الجديدة وتعزيز دورها التاريخي كأداة رئيسية للتثقيف والتنوير.

مواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة المصرية

وشدد «آمنة» على أهمية الدور الهام الذى تقوم به المؤسسات الصحفية القومية في تشكيل الرأي العام ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة و التي ترددها قوي وجماعات الشر بصورة مستمرة، موضحًا أن الصحافة القومية تقوم بدور مهم في نشر الوعى والتنوير لأبناء الشعب المصري وتشكيل الفكر والوعي الصحيح وغرس الانتماء لدى المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور وسائل الإعلام في دعم الجهود التى تقوم بها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين، واطلاعهم بكل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية على أرض جميع المحافظات وشرح مختلف القضايا ونقل الصورة الحقيقية وطرحها على الرأي العام.

من جانبه، هنأ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اللواء هشام آمنة والحكومة على النجاح الباهر الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تعد من بين الأعمدة المهمة للدولة المصرية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها وتسعى الهيئة الوطنية للصحافة بصورة مستمرة لحل المشكلات والتحديات التي تواجهها والتى تراكمات عبر السنوات الماضية.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عددًا من التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة الحالية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع مستلزمات طباعة الصحف وأسعار الورق، بالإضافة إلى التأثير الكبير في سوق الإعلانات، حيث تأتي تلك الأزمة في أعقاب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ولفت «الشوربجي» إلى جهود الهيئة الوطنية للصحافة لتقليل خسائر المؤسسات الصحفية القومية والتي ستصل إلى حوالى 22٪؜ العام المالي الحالي، موضًحا أنه يتم التعاون مع المؤسسات الصحفية القومية في زيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة المملوكة لتلك المؤسسات.

التشغيل التجريبي لأول ابليكيشن لنشر محتوى المؤسسات الصحفية القومية

كما الجهود التي قامت بها الهيئة فيما يتعلق بالمحتوي التحريري للمؤسسات الصحفية القومية وخطة تطوير المواقع الإلكترونية الإخبارية لتلك المؤسسات والاصدارات الصحفية وإنشاء عدد من البوابات الالكترونية للمؤسسات، كما أشار المهندس عبدالصادق الشوربجي إلى التشغيل التجريبي لأول ابليكيشن لنشر محتوى المؤسسات الصحفية القومية والذي سيساعد في الوصول إلى عدد كبير من الجماهير والقراء وكافة شرائح المجتمع خاصة من الشباب تدعيما لدور المؤسسات القومية التثقيفي والتنويري باعتبارها أحد أهم ركائز القوة الناعمة للدولة المصرية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن خطوات عملية التطوير و الإصلاح لتلك المؤسسات تسير وفقًا للخطط التي تم وضعها منذ تولية المسئولية للنهوض سريعًا بها وزيادة إيراداتها سواء بإقامة مشروعات مشتركة بين المؤسسات وبعضها أو استثمار الأصول الثابتة أو حل مشكلة الفوائد على الديون لدى بعض الهيئات والوزارات بالحكومة بما يساعد على قيام المؤسسات الصحفية القومية بدورها التنويرى والإعلامى للمواطنين والداعم للدولة المصرية.