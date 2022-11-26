جامعة طنطا: تقديم الرعاية الطبية لـ 1198 مواطنا في قافلة بمركز زفتى

انطلقت قافلة طبية شاملة اليوم، من جامعة طنطا إلى قرية كفر سنباط بمركز زفتى بمحافظة الغربية، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

دعم مبادرة حياة كريمة

وأكد الدكتور محمود ذكي أن القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة طنطا تأتي في إطار تعزيز دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع، حيث تحرص الجامعة على تقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، فضلا عن تقديم خدمات بيئية وتوعوية وإرشادية وذلك لدعم مبادرة حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة.

زراعة 50 شجرة مثمرة

وأشار الدكتور محمود سليم إلى دور الجامعة الهام في تحديد الاحتياجات المجتمعية بهدف تطوير واقع الحياة، وتقديم خدمات من شأنها توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، حيث شهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة».

فحص 1198 مواطنا

فيما قال الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1198 حالة من خلال 13 عيادة، حيث تم فحص 85 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و163 في عيادة الاطفال، و135 بالعظام، و133 جلدية، 123 باطنة، 57 مسالك بولية، 21 أنف وأذن، 16 جراحة عامة، 73 صدر، 43 نفسية وعصبية، و182 جراحة العيون، و47 قلب وأوعية دموية، و20 تنظيم الأسرة والنساء.

وأضاف أنه تم تحويل 84 حالة للمستشفيات، بواقع 8 جراحة المخ والأعصاب، و5 أطفال، 4 عظام، 9 جلدية، 4 باطنة، 7 مسالك بولية، 14 أنف وأذن، 3 جراحة عامة، 4 صدر، 4 نفسية وعصبية، 22 جراحة العيون.

محو أمية 15 مواطنا

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 15 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.