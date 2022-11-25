حصاد قوافل «حياة كريمة» الطبية على مدار الأسبوع.. فحص 4217 مواطنا

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، وذلك من خلال تطوير أوجه الحياة المختلفة للمواطنين في القرى والنجوع الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، فأولت اهتماما لصحة المواطنين، فتطلق المبادرة قوافل طبية بشكل دوري في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

قوافل «حياة كريمة» في المنوفية

وقد شهد الأسبوع الماضي عملا مكثفا من قبل القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث قامت المبادرة بالكشف على 4217 حالة مرضية، منهم 253 حالة في محافظة المنوفية، وكان ذلك في يوم الاثنين الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري، حيث تواجدت القوافل في قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور، وقرية كفر مصطاي التابعة لمركز قويسنا، وكانت القافلة بالتعاون بين المبادرة الرئاسية وجامعة السادات.

وضمت كل قافلة من القافلتين 5 تخصصات طبية مختلفة، وفي قرية ميت عفيف، أجرت «حياة كريمة» الكشف على 256 حالة من أهالي القرية وتوابعها، في قرية كفر مصطاي، تم الكشف على 253 حالة من الأهالي.

حياة كريمة في الوادي الجديد

ووصل بعد ذلك قطار قوافل «حياة كريمة» إلى محافظة الوادي الجديد، الذي استمرت تقدم خدمتها فيها لمدة 8 أيام، وتواجدت القوافل في 4 قرى منها قرى الوادي الجديد وهي: قرية صنعاء، وبولاق التابعة لمركز الخارجة، وقيرة الأربعين وبغداد التابعة لمركز باريس.

ففي مركز باريس بدأت «حياة كريمة» في تقديم الخدمات الطبية يوم 7 نوفمبر، واستمرت حتى يوم 10 من الشهر نفسه، وكانت البداية في قرية الأربعين، حيث كشفت «حياة كريمة» على 436 حالة، بالإضافة إلى تحويل 3 حالات إلى المستشفى، وهي القافلة التي استمرت في تقديم الخدمة حتى يوم 8 نومبر، وكانت تضم 7 تخصصات طبية.

أما قرية بغداد، فتواجدت بها القوافل الطبية على مدار يومي 9 و10 من نوفمبر، وجاءت تضم 7 تخصصات طبية تم من خلالها الكشف على 554 حالة، وتحول 3 حالات إلى المستشفى، وكانت قوافل «حياة كريمة» في مركز قرى مركز باريس بالتعاون مع وزارة الصحة.

اما مركز الخارجة، فتواجد حياة كريمة في قرية صنعاء على مدار يومي 11 و12 من نوفمبر، تم خلالهم الكشف على 384 حالة مرضية وتحويل 4 حالات للمستشفى، وكانت القافلة تضم 7 تخصصات طبية، في ضمت قوافل حياة كريمة الطبية بقرية بولاق 8 تخصصات طبية، قامت بالكشف على 481 حالة طبية وتحويل 3 حالات إلى المستشفى، وجاءت هذه القوافل بالتعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة والسكان.

قوافل طبية وبيطرية في المنوفية

ونظمت المبادرة الرئاسية قوافل أخرى في محافظة المنوفية في يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر، حيث أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قافلة طبية بيطرية في محافظة بعض قرى المنوفية، واستمرت القافلة في تقديم خدمتها على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، فبالتعاون مع جامعة السادات، تم تنظيم قافلة طبية في قرية عزبة الصعايدة بمركز منوف في يوم 21 نوفمبر، ضمت 5 تخصصات طبية، وتم من خلالها الكشف على 307 حالات طبية.

ونظمت قافلة طبية في قرية فيشا الكبري التابعة لمركز منوف وقافلة بيطرية في قرية البندرة التابعة لمركز السنطة، في يوم 22 نوفمبر، وكانت القافلة البيطرية بالتعاون بين «حياة كريمة» ومديرية الطب البيطري بالقرية، وتمكنت من الكشف على 236 حالة من الماشية و1500 حالة من الطيور، في حين تمكنت القافلة الطبية، التي جاءت بالتعاون مع جامعة السادات والمؤسسة، من الكشف على 275 حالة.