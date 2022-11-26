تعرف على شروط فتح حساب جاري بدون عائد في البريد والأوراق المطلوبة

يقدم البريد المصري باقة كبيرة ومتنوعة من الخدمات لعملائه، لتسهيل التعاملات المختلفة، إذ يقدم ثلاثة أنواع للحساب الجاري؛ وهي الحساب الذهبي، الفضي، وبدون عائد.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، شروط فتح حساب جاري بدون عائد في البريد المصري، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بالنسبة للأفراد والشركات لفتح الحساب.

شروط فتح حساب جاري بدون عائد

أعلن البريد المصري، تقديم خدمة فتح الحساب الجاري بدون عائد لعملائه من الأفراد أكبر من 21 عامًا والشركات والمنظمات غير الحكومة، كما أن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب من أي مكتب بريد.

وأوضح البريد المصري، أنه في حالة إيداع أي مبلغ وسحبه في مدة أقل من 48 ساعة، تُحتسب مصاريف إدارية وفقًا للقواعد الداخلية، كما يجوز للعملاء الذين لديهم حسابا جاريا، طلب تحصيل شيك بنكي بأسمائهم مقابل الرسوم المقررة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تحويل داخلي من حساب جاري إلى حساب جاري آخر، كما يمكن التحويل من الحساب فقط إلى حساب آخر بالبنوك مقابل الرسوم المقررة، ولا توجد فائدة على الحساب الجاري بدون عائد.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري للأفراد والشركات

وكشف البريد المصري أن المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري بدون عائد بالنسبة للأفراد، هي تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وألا يقل السن عن 21 سنة، وبالنسبة للشركات، هي تقديم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وصورة بطاقة صاحب الشركة، بالإضافة إلى تقديم إقرار مجلس الإدارة بمن لهم حق التوقيع.