سوسن بدر: «كنت بنام على ريحة المسرح وأنا صغيرة»

بدأت منذ قليل، ندوة تكريم الفنانة سوسن بدر ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي بدورته السابعة الذي انطلق أمس الجمعة الموافق 25 نوفمبر .

حيث قالت الفنانة سوسن بدر في بداية كلمتها بالندوة الخاصة بها بأنها بفضل والدتها آمال زايد كانت تعيش طيلة أيام طفولتها بالمسرح فقالت «أنا كنت بنام على ريحة المسرح.. المسرح هو الحياة هو لحظة النجاح والفرح والآلم أيضا وهو فن مختلف عن التلفزيون والسينما»، وأن آخر أعمالها المسرحية «المحروس والمحروسة» عام 2013.

ندوة سوسن بدر فى مهرجان شرم الشيخ

حضر ندوة تكريم سوسن بدر في المهرجان كلا من الفنانة لقاء سويدان، والإعلامية بوسي شلبي وعدد من رموز المسرح العربي.

وكشفت سوسن بدر أن المخرج الراحل شادي عبد السلام كان السبب وراء تغيير اسمها وتحويله لسوسن قائلا: «كان يرى دوما ان اسمها الحقيقي أجنبي كان لا يريد أن يكون على أفيش أفلامه أى أجنبيا فطلب مني أن أغير اسمه فاختار اسم وردة وهو سوسن».