وصول الفنانة سوسن بدر لشرم الشيخ لتكريمها في مهرجان المسرح الشبابي

وصلت، منذ قليل، الفنانة سوسن بدر لمحافظة جنوب سيناء من اجل تكريمها في حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي، وكان في استقبالها رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي.

تكريم بعض نجوم الفن المصري

ومن المقرر أن تتضمن فقرات اليوم تكريم عدد من نجوم الفن المصري والعربي، منهم الفنان رياض الخولي والفنانة الأردنية أمل الدباس وعدد كبير من المسرحيين.

وتوافد النجوم والفرق على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي قبل انطلاقه، حيث وصل الفنان مصطفي شعبان والفنان مجدي كامل وعدد من لجان التحكيم الخاصة بفقرات ومسابقات المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في دورته السابعة

يذكر أن الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق غدا، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري رئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس المهرجان شرفيا الفنانة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي المهرجان يقام تحت رعاية معالى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء