سوسن بدر لـ«الوطن»: أهدي تكريمي بمهرجان شرم الشيخ للمسرح إلى أساتذتي

أهدت الفنانة القديرة سوسن بدر تكريمها بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي بدورته السابعة لكل الأساتذة الذين تولوا تعليمها في كل مراحل عمرها.

سوسن بدر تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ للمسرح

وأوضحت سوسن بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها ما كانت ستصل إلى تلك المكانة إلا بفضل هؤلاء الأساتذة الذين بنوا موهبتها طيلة مشوار حياتها.

ووصلت الفنانة سوسن بدر لشرم الشيخ لتكريمها في مهرجان المسرح الشبابي، من المقرر أن تتضمن فقرات اليوم تكريم عدد من نجوم الفن المصري والعربي منهم الفنان رياض الخولي والفنانة الأردنية أمل الدباس وعدد كبير من المسرحيين.

توافد النجوم والفرق على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي قبل انطلاقه منذ أمس، حيث وصل الفنان مصطفى شعبان والفنان مجدي كامل وعدد من لجان التحكيم الخاصة بفقرات ومسابقات المهرجان.

الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

يذكر أن الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق اليوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر الجارى رئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ومدير عام المهرجان د. إنجي البستاوي، ويرأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي المهرجان يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.