جامعة المنيا تناقش رسالة علمية عن «ملابس مقاومة للميكروبات لمرضى السرطان»

ناقشت كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، رسالة علمية عن اكتشاف الملابس المقاومة للميكروبات لمرضى السرطان، والتي تتكون من تركيب نسيجي مقاوم للميكروبات، مع المعالجة بجسيمات الفضة النانوية لتعطي أعلى مقاومة للميكروبات من المعالجة بالكيتوزان، ومراعاة النواحي الوظيفية والجمالية للتصميم.

وكان قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية جامعة المنيا، ناقش رسالة علمية تحمل عنوان «ملابس مقاومة للميكروبات لمرضى السرطان باستخدام تكنولوجيا النانو»، مقدمة من الباحثة سهير تمام أحمد محمد، للحصول على درجة الدكتوراه في التربية النوعية، تخصص اقتصاد منزلي «ملابس ونسيج».

ملابس معالجة ضد الميكروبات للمرضى

وأشرف على مناقشة الرسالة الدكتور محمد عبدالمنعم رمضان، أستاذ كيمياء وتكنولوجيا المنسوجات بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة دعاء نبيل على سلامة، أستاذ الملابس والنسيج المساعد قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وضم فريق التحكيم الدكتور الحسيني محمد صابر وآمال أحمد محمد ودعاء نبيل علي ووسام مصطفى وتفاحة موسى.

وأوصت الرسالة بزيادة الاهتمام بأبحاث المعالجات الخاصة بملابس المرضى، خاصة في ظل انتشار الفيروسات، وضرورة توفير ملابس معالجة ضد الميكروبات للمرضى بجميع المستشفيات العامة والخاصة للحفاظ على صحة المرضى والحد من انتشار الميكروبات.

استخدام تكنولوجيا النانو للحصول على أنسجة آمنة

كما تضمنت التوصيات، الاهتمام بإضافة محتوى تدريسي عن معالجة النسيج بأنواع التراكيب النسجية المختلفة لقسم الاقتصاد المنزلي «تخصص ملابس ونسيج»، والاهتمام بمواكبة التطورات الحديثة والاستفادة من تكنولوجيا النانو في الحصول على أنسجة آمنة باستخدام مواد صديقة للبيئة لا تسبب أي أضرار للصحة، وزيادة التوسع في الدراسات المرتبطة بتجهيزات الأقمشة القطنية لإكسابها خواص جديدة حتى تستطيع غزو ومنافسة السوق العالمي.