تفاصيل إصابة 3 طالبات بمغص معوي داخل مدرسة في المنيا

استقبل مستشفى سمالوط النموذجي في شمال محافظة المنيا، 3 طالبات بالمدرسة التجارية للبنات، لإصابتهن بمغص معوي وضيق تنفس، وجرى إعطاؤهن الإسعافات الأولية اللازمة، وتقرر خروجهن بعد تماثلهن للشفاء.

إصابة 3 طالبات بمغص معوي

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول كل من «شاهندة.ج»، 17 عاما، مقيمة بقرية منقطين، «داليا.ر»، 17 عاما، من قرية العزيمة، و«غادة. س» 17 عاما، من قرية الطيبة، وجميعهن طالبات بالمدرسة التجارية للبنات بمدينة سمالوط، إلى المستشفى النموذجي الأولى تعاني من ضيق تنفس، والثانية والثالثة من مغص معوي وارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

التحريات ترجح تناول وجبة طعام فاسدة

جرى نقل الـ3 طالبات بسيارات فرع هيئة الإسعاف للمستشفى، وإجراء غسيل معوي للثانية والثالثة، حتى تماثلهن جميعا للشفاء وخروجهن، ورجحت التحريات الأولية تناولهن وجبة طعام فاسدة، محتمل أن تكون أعدت في المنزل وتم إحضارها للتناول داخل المدرسة أثناء الفسحة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق، وتكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لمعرفة الظروف والملابسات.