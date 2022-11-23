مدير متحف الغردقة: فتحنا الأبواب بالمجان اليوم.. واستقبلنا مئات الزائرين

شهد متحف الغردقة، توافد المئات من المواطنين، اليوم، إذ فتحت إدارة المتحف أبوابها أمام الزائرين منذ الساعة العاشرة صباحا، بالمجان، بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون.

توافد السياح على متحف الغردقة

وقال حمادة إمام مدير متحف الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إن إدارة المتحف فتحت أبوابها مجانا أمام الزائرين، وبدأ المتحف في استقبال الزائرين منذ الصباح، حيث توافد مئات السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على صالات العرض المتحفي، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف، الذي يضم أكثر من 2000 قطعة أثرية أصلية، تمثل العصور ما قبل التاريخ والوسطى والحديثة.

وأوضح أن المتحف يعرض مجموعة متميزة ومتنوعة من القطع الآثرية الخاصة بالملك «توت عنخ آمون»، ضمنها 10 قطع أثرية أصلية، ضمن العرض المؤقت لمحتويات مقبرة الملك توت عنخ آمون، التي دارت العالم في جولة بمتاحف إنجلترا و فرنسا وأمريكا، التي وضعت في العرض المؤقت.

مواعيد متحف الغردقة

كشفت نيرمين حافظ مديرة العلاقات العامة بمتحف الغردقة، بأن المتحف يفتح أبوابه للزائرين طوال أيام الأسبوع يوميا على فترتين، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة مساء، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساء، حتى الساعة الساعة الحادية عشر مساء.

وأكدت «حافظ»، أن اليوم المتحف فتح أبوابه للزائرين بالمجان، طبقا لتعليمات قطاع المتاحف بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.