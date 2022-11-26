شعبة الذهب: المعدن الأصفر من أفضل طرق حفظ المال

يسعى الكثير من المواطنين إلى الحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم عن طريق اختيار المجال الاستثماري الجيد الذي يحفظ تلك الأموال ويجعلها تزيد ومن بين تلك الطرق الاستثمار في شراء الذهب، حيث يعرف على مر الأزمنة والعصور أنه الملاذ والطريقة الآمنة لحفظ الأموال.

من جانبه، قال أسامة أحمد، السكرتير العام لشعبة الذهب، إن هناك تغييرا مستمرا في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدة عوامل مختلفة، مشيراً إلى أن الذهب من أفضل الطرق الآمنة لحفظ رأس المال.

وأوضح أحمد، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أنه لا يوجد وقت محدد للشراء، فأي وقت هو وقت مناسب للشراء طالما هناك سيولة يمكن بها شراء أي كمية من الذهب، فالاستثمار في شراء الذهب طويل المدى، مبيناً أن الوقت المناسب للبيع هو الوقت الذي نحتاج فيه لوجود سيولة مالية، فالبيع يكون عند الضرورة فقط فالذهب أفضل من غيره، وعلى مر العصور هو الملاذ الآمن لحفظ المال.

وأشار أسامة إلى أنه لا يمكن مقارنة الذهب بغيره من الاستثمارات فلكل مجال مميزاته وعيوبه، ولكن ما يميز الذهب إمكانية شرائه بكميات قليلة جداً تبدي من جرام واحد، كما يمكن بيعه بسرعة كبيرة مقارنة بغيره من الاستثمارات، فيمكن استعادة السيولة المالية بسرعة على عكس الاستثمارات الأخرى.

الذهب الجديد أفضل من المستعمل وآمن

وبين السكرتير العام لشعبة الذهب أنه لا ينصح أبداً بشراء الذهب القديم «المستعمل»، موجهاً النصيحة بالتوجه إلى شراء الذهب الجديد والجنيهات والسبائك الذهبية، ولكن ما يعطي ميزة للجنيهات والسبائك أن مصنعيتها منخفضة مقارنة بالذهب الجديد.