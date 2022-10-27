شعبة الذهب: اتفاقية لإنهاء النزاعات الضريبية لتجار التجزئة بأثر رجعي

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اعتماد مجلس إدارة الشعبة للاتفاقية التحاسبية التي سيتم توقيعها مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة في إنهاء كافة النزاعات الضريبية للتجار بأثر رجعي منذ عام 2016.

تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية

وأوضح ميلاد أن أهم نقاط الاتفاقية تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم إدراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه وهو ما عانى منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلبا عاما يسعي له تجار التجزئة منذ عقود.

واشار إلى أن اعتماد صافي الربح «المصنعية فقط»، كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة كما تنص الاتفاقية على إنهاء كافة النزاعات الضريبية بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016 بناءً على القواعد الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا توصف إلا بأنها منصفة لحقوق التجار.

مفاوضات استمرت على مدار عام كامل

وأضاف ميلاد أن الاتفاقية تأتي تكليلا لنجاح مفاوضات استمرت على مدار عام كامل بين إدارة الشعبة ومصلحة الضرائب لتوضيح كافة النقاط الفنية المتعلقة بآليات عمل تجارة التجزئة للذهب والمصوغات للوصول لتحييد سعر الذهب والذي لا يتعدى كونه من مدخلات الإنتاج من المعادلة الضريبية لتجارة التجزئة وعدم ادراجها ضمن الوعاء الضريبي لدخل التاجر.

وأشار الي أن الشعبة لا تدخر جهدا للدفاع عن مصالح كافة التجار والمنتجين وتعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعرقل انسيابية حركة الإنتاج والتجارة بما يضمن مصالح كافة أطراف العملية التجارية من منتج وتاجر ومستهلك مع مراعاة حقوق الدولة، كما تعمل على خلق تواصل مستمر بين التجار والجهات الحكومية المختلفة لتوفير مناخ تجاري مناسب وصحي لخدمة الحياة التجارية.

وأضاف ميلاد أنه في إطار رقمنة الأعمال ومواكبة التغيرات السريعة والتطور المستمر للأسواق المحلية والعالمية قامت الشعبة بإطلاق موقع رسمي بعنوان www.egajtd.com وصفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي لعرض كافة المتغيرات من مصادر موثوق بها في الأسواق لحماية المستهلك ممن ليس لهم علم بمتغيرات الأسواق.