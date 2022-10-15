شعبة الذهب: انخفاض طفيف في الأسعار اليوم بسبب تراجع البورصات العالمية

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة الانخفاض الذي تشهده أسعار الذهب العالمية؛ ما تسبب في انعكاس ذلك على سعر جرام الذهب في مصر ليسجل عيار 21 سعر 1120 جنيهًا، كأحد أكثر الأعيرة تداولاً في مصر، وأوضح أحد الخبراء لـ«الوطن»، عن توقعاته للمعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

واصف: سعر الذهب عيار 21 يسجل 1120 جنيهًا

وأوضح الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب، أنَّ أسعار الذهب تشهد اليوم انخفاضاً طفيفاً بمحلات الصاغة وشركات الذهب في مصر، مشيراً إلى أنَّ جرام الذهب عيار 21 يجرى تداوله بسعر 1120 جنيهًا، فيما يقترب جرام الذهب عيار 18 بسعر من مستوى 960 جنيهًا، بينما يجرى بيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 1280 جنيهًا، وتتفاوت الأسعار من محل لآخر بحسب المصنعية والدمغة والضريبة.

وأضاف «واصف» في تصريحاته لـ"الوطن"، أنَّ أسعار الذهب في حالة تذبذب اليوم السبت، لتواصل بذلك نفس الأداء على مدار الأيام الماضية، مرجعاً ذلك إلى الظروف العالمية المحيطة من توترات جيوسياسية وغيرها أثرت على أداء البورصات العالمية للمعدن النفيس، موضحاً أن الانخفاض الطفيف بسعر الذهب يعود إلى تراجع الأسعار بالبورصات العالمية بما يعادل حوالى 10 دولارات للأوقية، وهذا ما يتم تسميته بتذبذب الأسعار وليس انخفاضاً.

انتهاء فترة تذبذب أسعار الذهب مع عودة البورصة الأمريكية

وتوقع «واصف» انتهاء فترة تذبذب أسعار الذهب مع عودة البورصة الأمريكية اليوم، قائلاً: "من الممكن أن يعاود سعر الأوقية الرجوع إلى نفس النقطة أو المستوى السابق مع هدوء الأوضاع الأمنية العالمية وانتهاء فترة المناوشات التي ألقت بظلالها على البورصات العالمية ومنها بورصة نيويورك"، مشيراً إلى أن أسعار الذهب ستزيد بشكل كبير لتقفز إلى مستويات مرتفعة للغاية كما شهدنا من قبل في أزمات سابقة، وذلك في حالة حدوث أي مواجهات عسكرية بين الأطراف المتصارعة دوليًا.

كما وجه رئيس شعبة الذهب، النصيحة للمواطنين بتوجيه مدخراتهم الفائضة عن احتياجاتهم واستثمارها في المعدن الأصفر، ليصبح المستثمر هو المتحكم في وقت البيع المناسب له، مؤكداً أنَّ الاستثمار بـ الذهب هو استثمار طويل الأجل.