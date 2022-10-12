«شعبة الذهب» تكشف سر تراجع الأسعار: بداية العام الدراسي.. «فيديو»

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، وجود تغيرات سريعة في أسعار الذهب سواء بالارتفاع والانخفاض، مشيرًا إلى أن التغير في سعر الذهب يشمل الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح 8 الصبح المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم، من تقديم الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن السوق المحلية شهدت انخفاض عالمي في سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعره إلى 1610 دولارات، متابعا أن السعر العالمي ارتفع صباح اليوم وبلغ 1675 دولارًا للأوقية.

انخفاض سعر الذهب

وأوضح رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن السعر المحلي للذهب شهد انخفاضًا خلال الفترة الماضية، حيث وصل عيار 21 إلى 1065 جنيهًا، ثم ارتفع اليوم إلى 1110 جنيهات، وهو ما يمثل ترجمة للحركة العالمية، ما بين التوترات وقوة الفيدرالي الأمريكي في زيادة سعر الدولار، بالإضافة إلى السوق المحلية الذي يتأثر بالعرض والطلب.

أسباب انخفاض الأسعار

وأشار إلى أن التغييرات في سعر الذهب تمثل ترجمة للحركة العالمية في زيادة سعر الدولار الأمريكي، علاوة على تأثر السوق المحلية بسياسة العرض والطلب، مؤكدًا انخفاض الإقبال على شراء الذهب مع بداية شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الذي شهد زيادة في حركة الشراء، معللًا ذلك بسبب دخول المدارس والظروف الاقتصادية التي تواجه الأسرة في تلك الفترة، وهو ما أدى إلى تراجع سعر الذهب، إلا أن هناك عودة للإقبال وبدأ الطلب يزيد مرة أخرى.

وذكر أن الغرف التجارية لا تتدخل في تحديد نسب أو قيمة المصنعية لدى البائعين، مؤكدًا أننا سوق حرة يختلف فيها المنتج حسب عدة عوامل منها المصنعية نتيجة لقيمة التشغيل فيه ومدى دقته واستخدامه وخفته، ونصح المواطنين الذي لديهم فائضًا ماديًا باستثماره في الذهب، مؤكدًا أنه استثمار أمن لأنه يزيد بمرور الوقت.