إصابة شخصين في حادث سير على طريق «طنطا - كفر الزيات»

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي، ونقل ثقيل، على طريق «طنطا - كفر الزيات» الزراعي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة شخصين

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة طنطا، إخطارا من الأهالي يفيد بورود بلاغ بإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل ثقيل علي طريق «طنطا - كفر الزيات» الزراعي.

الدفع بسيارتي إسعاف

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل ثقيل، مما تسبب في توقف الحركة المرورية، وتخطي السيارة الملاكي، الحاجز الخرساني، بسبب قوة التصادم.

رفع آثار الحادث

وتم الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.