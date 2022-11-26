مؤرخ فني: ليلى مراد كانت المثل الأعلى لـ صباح.. وآسيا صاحبة الفضل في ظهورها

قال الناقد والمؤرخ الفني ماهر زُهدي، إنّ المثل الأعلى للشحرورة صباح، كان ليلى مراد، إذ كانت تتمنى أن تسير على خُطاها، وذلك في بداية انطلاقتها الفنية في مصر.

تعاون مع كبار الملحنين

أضاف «زُهدي»، خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة، الذي يعرض على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «في أول فيلم للشحرورة، قدم لها الألحان رياض السنباطي والقصبجي وزكريا أحمد، وذلك في فيلم القلب له واحد».

ظهور قوي لصباح

تابع الناقد والمؤرخ الفني: «المنتجة آسيا قدمت صباح بهذا الشكل القوي، لأنها كانت محبة لعملها، وتحاول إتقان كل شيء تقدمه، وهذا الأمر ليس جديدا عليها، وهذا ما حدث مع صباح وقبلها وبعدها، إذ حشدت كل وسائل النجاح، التي يمكن أن تساعد النجمة الذي تقدمه كي ينجح، إذ تتيح له كل الفرص».

وحول لقب «مطربة السندوتش»، أشار إلى أن الشحرورة اشتهرت في الفترة الأولى، بأنها تقدم الأغنية القصيرة السريعة، وكان ذلك اتجاها جديدا في السينما المصرية، لذلك تم إطلاق هذا اللقب عليها، لكنها لم تستمر في هذا الاتجاه كثيرًا، رغم أنها لم تكن تكرره أو ترفضه.