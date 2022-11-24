أخبار روسيا وأوكرانيا.. قطع إمدادات المياه في كييف واجتماع لمعاهدة الأمن الجماعي

تتطور الأحداث في الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد نقص بإمدادات المياه في كييف، وكذلك الطاقة، مع دخول الأزمة شهرها العاشر بداية من الغد، في الوقت الذي أطلقت موسكو نحو 70 صاروخا على مدن أوكرانيا، بحسب الجيش الأوكراني، بينما يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلين ضمن معاهدة الأمن الجماعي التي تستضيفها موسكو.

اجتماع لمعاهدة الأمن الجماعي بروسيا

وقال اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تساعد في حماية سيادة بلدانها ومصالحها الوطنية، مؤكدا أنه يدعم قرار المنظمة بتطوير أنظمة الاتصال وإنشاء أنظمة للحماية من الإشعاعات والوقاية الكيميائية.

وعلى صعيد اقتصادي، ذكرت وكالة بلومبيرج الاقتصادية، أن المحادثات الأوروبية بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي وصلت إلى طريق مسدود، في الوقت الذي نفت فيه الرئاسة الروسية وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا.

70 صاروخا روسيا موجه ضد أوكرانيا

وفي أوكرانيا، أعلنت القوات المسلحة، أنه جرى إطلاق 70 صاروخا، أمس الأربعاء، على المدن الأوكرانية.

وأعلن البرلمان الأوروبي أن روسيا دولة راعية للإرهاب، وهو الأمر الذي رفضته موسكو تماما، ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط مساء أمس الأربعاء، بإعلانها إرسال أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

قطع إمدادات المياه في العاصمة الأوكرانية

وخرج عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أمس الأربعاء، ليشير إلى انقطاع إمدادات المياه مؤقتا في أنحاء العاصمة، بعد قصف روسي للمنطقة، وسط مطالبات بتخزين المياه، لكن يحاول متخصصون إعادة إمدادات المياه إلى المنازل مرة أخرى،.

وعلى الصعيد النووي، أعلنت وكالة الطاقة الذرية، أن محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا تعمل بمولدات طاقة بعد قطع الكهرباء، بحسب بيان صادر أمس الأربعاء، نقلته وسائل الإعلام العربية والأجنبية.