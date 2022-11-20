أخبار روسيا وأوكرانيا.. اقتراح جديد في كييف لتوفير الطاقة للمستشفيات

لا يتوقف العالم عن متابعة أخبار روسيا وأوكرانيا في ظل اقتراب الأزمة بين البلدين من شهرها العاشر دون حل يذكر حتى الآن، رغم كل المحاولات المبذولة من أطراف مختلفة لحل الأزمة التي أثرت على أسعار الغذاء والحبوب والطاقة.

أخبار روسيا وأوكرانيا

بدوره تصدر الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية، مكسيم تيمشينكو، أخبار روسيا وأوكرانيا مؤخرا، بعد اقتراحه على المواطنين مغادرة البلاد لمدة 3 أو 4 أشهر من أجل تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة في البلاد بشكل عام، متابعا عبر تيلجرام: «إذا كان بوسع السكان العثور على مكان إقامة بديل لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى، سيكون ذلك مفيدا جدا لنظام توفير الطاقة، من حيث الحد من استهلاك الكهرباء، وضمان توفر التيار في المستشفيات التي تنقذ جنودنا الجرحى».

تعطيل نصف نظام الطاقة في البلاد

واستطرد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية: «رحيل الأوكرانيين عن البلاد يساعد في توفير الكهرباء وتخفيف العبء عن نظام الطاقة الذي فقد نصف قدراته نتيجة الهجمات المكثفة التي تشنها روسيا»، فيما أوضح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شيمغال، مساء أول أمس الجمعة، أن نصف نظام الطاقة في بلاده خارج الخدمة نتيجة ما قامت به روسيا.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تتسلح

وفي روسيا، أشارت الدولة الاتحادية إلى أنه سيتم تسليح كل مقاتلات الطيران بتشكيلات صاروخية جديدة ضمن منظومات إسكندر إم، بالتزامن مع الاحتفال بعيد القوات الصاروخية والمدفعية الذي يوافق 19 نوفمبر من كل عام.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها: «تحتفل القوات المسلحة الروسية في الـ19 من نوفمبر بيوم القوات الصاروخية والمدفعية، حيث تمت إعادة تسليح جميع تشكيلات الصواريخ بمنظومات (إسكندر-إم) الحديثة، التي لا نظير لها في العالم، كما زودت وحدات المدفعية بنماذج حديثة من المدافع ذاتية الحركة أثبتت فاعليتها في العملية العسكرية».