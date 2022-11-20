برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.. اعرف معامل تأهيل الطلاب

حدد الدكتور عمرو عبد الهادي، رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة الدلتا التكنولوجية، لـ«الوطن»، آليات إعداد الطالب في البرنامج للتأهيل لسوق العمل، موضحاً أنه يتم ذلك من خلال ورش ومعامل تم تصميمها على أحدث النظم التكنولوجية المعاصرة، تتيح للطالب اكتساب المهارات العملية والمرتبطة بتخصص الطاقة المتجددة ومن هذه الورش والمعامل.

معمل أساسيات الطاقة المتجددة

في هذا المعمل يتعرف الطالب ويتدرب على أساسيات الطاقة المتجددة المختلفة حيث يحتوي المعمل على وحدات الطاقة الشمسية بشقيها الكهروضوئي والحراري ووحدات لتدريب الطالب على طاقة الرياح والأنظمة الهجينية والطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية ووحدات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وخلايا الوقود.

معمل أنظمة الطاقة المتجددة

يهدف المعمل إلى إكساب الطالب المهارات العملية المختلفة للتعامل مع أنظمة الطاقة المتجددة مثل أنظمة الخلايا الشمسية المختلفة كالأنظمة المتصلة مع الشبكة الكهربائية والأنظمة المعزولة عن الشبكة كما يتدرب الطالب على وحدة تعلىمية لطاقة الرياح والتي يمكن دمجها كنظام هجين مع الخلايا الشمسية.

ورشة الخلايا الشمسية

تم تصميم ورشة الخلايا الشمسية بحيث يتم ربط الدراسة بسوق العمل حيث يتم تدريب الطلاب على عملية التركيب والصيانة للمحطات الشمسية كما تهدف الورشة إلى إكساب الطالب إمكانية تشخيص الأعطال التي يمكن حدوثها في محطات الخلايا الشمسية، وتحتوي الورشة على عدد ستة محطات خلايا شمسية بقدرة 20 كيلو وات، تنقسم هذه المحطات إلى عدد ثلاثة محطات متصلة على الشبكة الكهربية وعدد ثلاثة محطات معزولة عن الشبكة الكهربائية بحيث.

ورشة توربينات الرياح

يوجد بالبرنامج محطة توربينات رياح تحتوي على عدد ثلاثة تربينات رياح لتدريب الطالب على عملية تركيب وصيانة توربينات الرياح كنظام حقيقي لربط الدراسة بسوق العمل.

محطة الضخ بالخلايا الشمسية

يوجد بالبرنامج محطة ضخ تعمل بالخلايا الشمسية بقدرة كبيرة تصل إلى 45 كيلو وات حيث يتم الاستفادة من هذة المحطة في عملية ري المناطق الخضراء بالجامعة بالإضافة إلى تدريب الطلاب على عملية تركيب وصيانة محطات الضخ التي تعمل بالطاقة بالخلايا الشمسية كتطبيق هام من تطبيقات الخلايا الشمسية.

محطة شحن السيارات الكهربائية

يوجد بالبرنامج محطة شحن تعمل بالخلايا الشمسية لشحن السيارات الكهربائية حيث يتم الاستفادة من هذة المحطة في شحن السيارات الكهربية الموجودة بالجامعة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على عملية تركيب وصيانة محطات الشحن التي تعمل بالخلايا الشمسية لشحن السيارات الكهربائية كتطبيق أخر من تطبيقات الخلايا الشمسية.